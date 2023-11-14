Зимовий період в умовах війни: США передали Україні 22 мобільні котельні

США передали п’яти прифронтовим областям України мобільні котельні.

Джерело фото: ukrinform

Щоб допомогти пройти зимовий період у умовах війни, Сполучені Штати Америки передали українським громадам 22 мобільні котельні. Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Посол наголосила, що ця допомога спрямована на підтримку українських громад під час російських атак, які зачіпають цивільну інфраструктуру.

«Відповідь США на варварські напади росії на народ України: Забезпечити найбільш постраждалі громади тим, що їм потрібно, щоб залишатися в теплі. Ми передали 22 мобільні котельні, які забезпечують теплом вразливі громади в Чернігівській, Одеській, Вінницькій, Сумській та Донецькій областях. І це ще не все», – йдеться у повідомленні.

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