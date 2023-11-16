Денис Малюська раскрыл, сколько денег из бюджета нужно для создания нового лагеря для пленных россиян

В финансировании нового лагеря для российских пленных Украина хочет привлечь международную поддержку.

Фото: minjust.gov.ua

В Украине планируется открыть новый лагерь для российских пленных. Из бюджета выделят несколько миллионов гривен. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.

Министр отметил, что в финансировании нового лагеря для пленных Украина хочет привлечь международную поддержку.

По его словам, первый лагерь был оборудован с помощью Красного Креста и Канады.

«Надеемся, что это произойдет и в нашем новом лагере для военнопленных. Расходов бюджета не удастся нам полностью избежать. Мы думаем, что несколько миллионов гривен нам нужно будет потратить на разработку», – отметил Малюська.

Министр подчеркнул, что у Украины нет гарантий того, что новый лагерь для российских пленных будет функционировать в течение длительного времени. Это зависит от количества обменов и их масштабов. Однако есть необходимость открывать новый лагерь.

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