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Денис Малюська розкрив, скільки грошей з бюджету потрібно для створення нового табору для полонених росіян

16:35, 16 листопада 2023
У фінансуванні нового табору для російських полонених Україна хоче залучитися міжнародною підтримкою.
Денис Малюська розкрив, скільки грошей з бюджету потрібно для створення нового табору для полонених росіян
Фото: minjust.gov.ua
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В Україні планують відкрити новий табір для російських полонених. Із бюджету виділять декілька мільйонів гривень. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

Міністр зазначив, що у фінансуванні нового табору для полонених Україна хоче залучитися міжнародною підтримкою.

За його словами, перший табір був обладнаний з допомогою Червоного Хреста та Канади.

«Сподіваємося, що це відбудеться і в нашому новому таборі для військовополонених. Витрат бюджету не вдасться нам повністю уникнути. Ми думаємо, що кілька мільйонів гривень нам потрібно буде витратити на розробку», - зазначив Малюська.

Міністр наголосив, що Україна не має гарантій того, що новий табір для російських полонених буде функціонувати протягом довгого часу. Це залежить від кількості обмінів та їх масштабів. Проте наразі є потреба відкривати новий табір.

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