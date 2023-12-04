В центре Киева установили новогоднюю елку, фото

Теперь смонтированную новогоднюю елку будут украшать.

Источник фото: Виталий Кличко

В понедельник, 4 декабря, на Софийской площади в Киеве установили новогоднюю елку. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Не такая большая, как в мирное время, но жизнеутверждающая, как никогда. Елку уже смонтировали. И украсят», — заявил Кличко.

Елку украсят игрушками и энергосберегающими гирляндами за средства меценатов.

Источник фото: Виталий Кличко

Кроме главной елки, на Софийской площади планируют установить фотозону, где будут расположены несколько небольших елок с игрушками на ветках – каждый сможет взять игрушку за донат на ВСУ.

Ранее в КГГА сообщили, будет ли в Киеве действовать комендантский час на Рождество и Новый год.

Также жителям Киева напомнили, как пройдут зимние праздники столицы.

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