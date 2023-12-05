В Киеве произошло ДТП на Берестейском проспекте: движение транспорта в направлении центра затруднено

Недалеко от станции метро «Политехнический институт» затруднено движение транспорта в направлении центра.

В Патрульной полиции Киева предупредили участников дорожного движения, что недалеко от станции метро «Политехнический институт» затруднено движение транспорта в направлении центра города.

Как сообщили в полиции, на Берестейском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие.

«В связи с ДТП на Берестейском проспекте, недалеко от станции метро "Политехнический институт", затруднено движение транспорта в направлении центра города.

Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия», - говорится в сообщении.

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