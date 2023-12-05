5 декабря: что сегодня празднуют в Украине и мире

Сегодня в Украине отмечают День работников статистики.

Изображение: freepik.com

Сегодня во вторник, 5 декабря, отмечают День работников статистики в Украине.

Также 5 декабря Всемирный день грунтов. Официально праздник был создан в 2013 году по инициативе Организации Объединенных Наций.

Кроме того, 5 декабря мир отмечает Международный день волонтера, установленный в 1985 году резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с целью побуждать людей участвовать в деятельности во имя экономического и социального развития.

А еще сегодня отмечают Международный день ниндзя. Это неофициальный праздник, который решили ввести, чтобы привлечь внимание людей к боевому искусству японских мастеров. Также 5 декабря – Всемирный день трюков.

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