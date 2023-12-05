Литва продлит виды на жительство для украинских беженцев до 2025 года

Все украинцы, которым была предоставлена временная защита, могут продлить свой вид на жительство еще на год.

Литва продлит защиту украинских беженцев до марта 2025 года. Украинцы со следующей недели смогут заполнять изменение вида на жительство и записываться в Департамент миграции. Об этом сообщила руководитель Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте, передает LRT.

«Очень большое количество украинцев получили временную защиту на срок до 4 марта 2024 года. Поскольку срок действия разрешений истекает, пора подумать об их замене. ЕС решил продлить временную защиту еще на год, до марта 2025 года. Это означает, что все украинцы, которым была предоставлена временная защита, могут продлить свой вид на жительство еще на год», — отметила Гудзинскайте.

Она рассказала, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину Литва выдала 46 тысяч цифровых разрешений на проживание на основании временной защиты. Украинцы продолжают прибывать: ежедневно в Литве регистрируют 20-50 новых беженцев.

По данным литовского Департамента миграции, всего в стране сейчас проживает более 85 тысяч украинцев — это крупнейшая иностранная община в Литве.

По словам руководителя департамента, большинство из них «не склонны привыкать к жизни в стране» и связывают свое будущее с Украиной.

«На следующей неделе мы объявим, что уже можно начинать заполнять онлайн-заявки на изменение этих разрешений и записываться на прием в Департамент миграции», - добавила Гудззинскайте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.