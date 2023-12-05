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  1. В Украине

Реализация драгоценных металлов из микросхем, обнаруженных в одной из воинских частей: куда направят средства

13:04, 5 декабря 2023
В Минобороны ответили, что полученные от реализации металлов средства, будут направлены в государственный бюджет и специальный фонд Министерства обороны.
Реализация драгоценных металлов из микросхем, обнаруженных в одной из воинских частей: куда направят средства
Источник фото: Минобороны
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Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества Минобороны направит в государственный бюджет средства от реализации драгоценных металлов, которые будут получены путем переработки неучтенных плат, обнаруженных в военной части на Житомирщине.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Ранее Управление совместно с Департаментом аудита Минобороны обнаружило в одной из воинских частей Житомирщины 50 тонн оборудования (блоки от аппаратуры средств автоматизированной связи) с микросхемами, содержащими золото, серебро и металлы платиновой группы.

Оценочная стоимость драгоценных металлов составляет 65,66 млн гривен.

«Выявленное имущество снова поставлено на учет. В ближайшее время Управление планирует заключить соответствующие контракты на его переработку со специализированными предприятиями.

Ожидаем, что работы по контрактам будут завершены к марту 2024 года. Впрочем, эти сроки могут быть продлены в случае принятия правоохранительными органами решения о приобщении этого имущества как вещественных доказательств в соответствующем уголовном производстве.

Окончательная стоимость драгоценных металлов будет определена на основании заключения аккредитованной лаборатории», - отметили в Минобороны.

Полученные от реализации металлов средства, согласно нормативам, установленным НБУ, будут направлены в государственный бюджет и специальный фонд Минобороны в пропорциях: для золота и платиновых металлов - 80% и 20%, серебра - 50% и 50% соответственно.

Источник фото: Минобороны 

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