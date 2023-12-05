В Харькове из-за оползня во время проведения аварийных работ погибли работники газовой службы

Более 30-ти спасателей пытались быстро откопать из-под земли людей.

В понедельник, 4 декабря, во время проведения аварийных работ работниками газовой службы на подземном газопроводе произошел оползень. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Под слоем земли оказались двое мужчин, 1981 и 1975 годов рождения.

Более 30-ти спасателей пытались быстро откопать из-под земли работников газовой службы. К сожалению, они погибли.

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