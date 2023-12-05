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НАПК обновило форму декларации: как заполнять сведения по-новому

08:25, 5 декабря 2023
В частности, следует указывать только финансовые учреждения, в которых открыты банковские счета.
НАПК обновило форму декларации: как заполнять сведения по-новому
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Национальное агентство по предотвращению коррупции обновило форму декларации. Изменения касаются, в частности, того раздела декларации, посвященного банковским и другим финансовым учреждениям. Об этом сообщает НАПК.

Так, после возобновления декларирования 12 октября 2023 года, принятый Верховной Радой Закон определил, что теперь в разделе декларации 12.1 «Банковские и другие финансовые учреждения, в том числе за рубежом, у которых у субъекта декларирования или членов его семьи открыты счета или хранятся средства, другое имущество» не нужно указывать номера счетов, так называемые IBAN. Следует указывать только финансовые учреждения, в которых открыты банковские счета.

Теперь в поле по счету следует выбирать отметку «Не применяется» в полях «Тип счета, индивидуального банковского сейфа (ячейки)» и «Номер счета, индивидуального банковского сейфа (ячейки)».

Сведения о других физических или юридических лицах, имеющих право распоряжаться счетами (банковским сейфом, ячейкой) и открывших такие счета на имя субъекта декларирования, подлежат отражению.

Также НАПК обеспечило возможность при заполнении сведений об объектах незавершенного строительства в виде квартиры, комнаты, машиноместа или паркоместа не указывать сведения о владельце земельного участка, на котором такой объект строится.

Для этого в блоке полей «Информация о лице, которому принадлежит земельный участок, на котором осуществляется строительство, и правам на него» необходимо выбрать отметки «Не применяется» и сохранить такие сведения нажав кнопку «Добавить».

«Таким образом НАПК выполнило закон, а у декларантов есть возможность подать декларации за 2021 - 2023 годы с учетом изменений, определенных Законом № 3384-ІХ», — добавили в Агентстве.

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