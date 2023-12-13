Определение задач на срок испытания государственному служащему: в НАГС предоставили разъяснение

Испытание устанавливается сроком от одного до шести месяцев.

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В Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы предоставили разъяснения относительно определения задач для ежегодной оценки результатов служебной деятельности государственному служащему, которому установлено испытание.

Як роз’яснили у НАДС, згідно зі статтею 35 Закону в акті про призначення на посаду суб'єкт призначення може встановити випробування з метою встановлення відповідності державного службовця займаній посаді із зазначенням його строку.

При призначенні особи на посаду державно служби вперше встановлення випробування є обов'язковим.

На строк випробування державному службовцю визначаються завдання, зміст та обсяг яких має відповідати посадовим обов'язкам. Строки виконання завдань мають бути реальними для досягнення необхідного результату.

Випробування встановлюється строком від одного до шести місяців.

Таким чином, при встановленні випробування визначення завдань є обов'язковим, проте вимоги до форми визначення таких завдань (письмово чи усно), їх обсягу, строків їх виконання, а також порядку і умов надання відомостей щодо їх виконання Законом не встановлені.

З огляду на викладене, державним службовцям, яким встановлено випробування при призначенні на посаду, завдання для проведення оцінювання мають бути визначені за встановленою формою, у відповідній кількості і у строки, передбачені пунктом 12 Порядку, тобто у грудні року, що передує звітному, або протягом десяти робочих днів після призначення (переведення). Наступні етапи процедури оцінювання також мають бути здійснені в установленому порядку.

Оскільки завдання для проведення оцінювання та завдання на період випробування встановлюються з урахуванням посадових обов'язків державного службовця, а строк випробування фактично припадає на період щорічного оцінювання, на думку НАДС, завдання для випробування можуть містити частину завдань або ключових показників, визначених для щорічного оцінювання результатів службової діяльності.

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