В Киеве пройдут продуктовые ярмарки: даты и локации

С 19 по 24 декабря состоятся продуктовые сельскохозяйственные ярмарки, а также можно посетить коммунальные рынки.

Источник фото: КГГА

В Киеве с 19 по 24 декабря состоятся продуктовые сельскохозяйственные ярмарки, где местные фермеры будут предлагать сезонные овощи, фрукты, зелень и другие сельскохозяйственные продукты. Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

19 декабря (вторник) ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе - просп. Науки, 88;

Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47;

Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;

Оболонском районе - ул. Марка Вовчка, 21;

Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение просп.Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта;

Шевченковском районе - ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая, 2.

20 декабря (среда) в:

Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул.Малокитаевской);

Днепровском районе - просп. Соборности, 2-20;

Оболонском районе - ул. Марка Вовчка, 21;

Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

Подольском районе - просп. Правды, 5-11;

Святошинском районе - ул. Подлесная, 8.

21 декабря (четверг) в:

Голосеевском районе - ул. Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;

Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47;

Днепровском районе - просп. Воскресенский, 8-10;

Оболонском районе - ул. Марка Вовчка, 21;

Печерском районе - ул. Генерала Алмазова, 6-8;

Подольском районе - ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской);

Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, пересечение просп.Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.

22 декабря (пятница) в:

Голосеевском районе - просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;

Деснянском районе - ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

Днепровском районе - ул. Гроденская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;

Оболонском районе - ул. Марка Вовчка, 21;

Печерском районе - пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;

Святошинском районе - ул. Подлесная, 8;

Соломенском районе - ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса), переулок Ковальский (в пределах улиц Михаила Брайчевского и Семьи Бродских);

Шевченковском районе - ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера);

ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая, 2.

23 декабря (суббота) в:

Голосеевском районе - ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

Дарницком районе - ул. Ревуцкого (вдоль дома № 27);

Деснянском районе - ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Поповича и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Красной Калины, 2-А и ул. Рональда Рейгана);

Днепровском районе - ул. Всеволода Нестайко (рядом почтамта "Левобережный");

Оболонском районе - ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9, ул. Марка Вовчка, 21;

Подольском районе - просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);

Святошинском районе - ул. Мирослава Поповича, 10;

Соломенском районе - ул. Героев Севастополя, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Академика Белецкого);

Шевченковском районе - ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

24 декабря (воскресенье) в:

Голосеевском районе - ул. Самойла Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);

Дарницком районе - ул. Здолбуновская, 4;

Днепровском районе - ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

Оболонском районе - ул. Марка Вовчка, 21;

Печерском районе - ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);

Шевченковском районе - ул. Татарская, 32-38.

Также можно посетить коммунальные рынки по адресам:

КП "Бессарабский рынок" - Бессарабская площадь, 2;

КП "Владимирский рынок" - ул. Антоновича, 115;

КП "Житний рынок" - ул. Верхний Вал, 16.

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