В Украине регистрация животных станет бесплатной и для ветеринаров, и для владельцев домашних животных

Правительство запустило проект по внедрению идентификации и регистрации домашних животных.

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Кабмин принял постановление о запуске проекта по введению идентификации и регистрации домашних животных.

Как сообщил заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык, эта инициатива станет началом важных изменений в государственной политике в сфере обращения с домашними животными.

«Убирается монополия государственных клиник на регистрацию животных. Этот проект позволит всем ветеринарам, работающим с Реестром, выдавать ветеринарные паспорта государственного образца. В то же время, регистрация животных будет бесплатной и для ветеринаров, и для владельцев домашних животных», — заявил Башлык.

Заместительница Главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Ольга Шевченко отметила, что в проекте, который вводит Правительство, предусмотрено, что созданный Реестр будет интегрироваться с поисковой системой Europetnet.

«Несовершенство учета домашних животных отделяло Украину от европейских стандартов обращения с домашними животными и создавало препятствия для выезда украинцев за границу вместе со своими любимцами», - пояснила Ольга Шевченко. — «Однако уже сейчас в проекте, который вводит Правительство, предусмотрено, что созданный Реестр будет интегрироваться с поисковой системой Europetnet. И, несмотря на то, что Украина только сейчас начинает движение в направлении диджитализации учета домашних животных и их ветеринарных данных, у нас есть все основания считать, что по своим техническим особенностям и возможностям украинский электронный реестр домашних животных будет опережать некоторые европейские».

В Минагро пишут, что среди преимуществ для владельцев, которые создает Реестр, инициаторы проекта называют возможность восстановления документов на животное и подтверждение права собственности на него, облегчение поиска пропавших животных, а со временем – отражение электронных ветеринарных паспортов в приложении Дія.

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