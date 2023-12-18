В Україні реєстрація тварин стане безкоштовною і для ветеринарів, і для власників домашніх тварин

Уряд запустив проєкт із запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин.

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Кабмін прийняв Постанову про запуск проєкту з запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин.

Як повідомив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик, ця ініціатива стане початком важливих змін у державній політиці у сфері поводження з домашніми тваринами.

«Прибирається монополія державних клінік на реєстрацію тварин. Цей проєкт дозволить усім ветеринарам, які працюватимуть з Реєстром, видавати ветеринарні паспорти державного зразка. Водночас реєстрація тварин буде безкоштовною і для ветеринарів, і для власників домашніх тварин», — заявив Башлик.

Заступниця Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ольга Шевченко зазначила, що в проєкті, який запроваджує Уряд, передбачено, що створений Реєстр буде інтегруватись з пошуковою системою Europetnet.

«Крім цього, недосконалість обліку домашніх тварин відділяла Україну від європейських стандартів поводження з домашніми тваринами та створювала перепони для виїзду українців за кордон разом зі своїми улюбленцями», — пояснила Ольга Шевченко. — «Однак уже зараз в проєкті, який запроваджує Уряд, передбачено, що створений Реєстр буде інтегруватись з пошуковою системою Europetnet. І незважаючи на те, що Україна тільки зараз розпочинає рух в напрямі діджиталізації обліку домашніх тварин та їх ветеринарних даних, у нас є всі підстави вважати, що за своїми технічними особливостями та можливостями український електронний реєстр домашніх тварин випереджатиме деякі європейські».

У Мінагро пишуть, що серед переваг для власників, які створює Реєстр, ініціатори проєкту називають можливість відновлення документів на тварину та підтвердження права власності на неї, полегшення пошуку зниклих тварин, а згодом — відображення електронних ветеринарних паспортів у застосунку Дія.

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