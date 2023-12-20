В Киевской области двое мужчин срубили 348 деревьев более чем на 2,4 млн грн

Мужчины срубили 348 деревьев на участке оросительного канала и увезли в неизвестном направлении.

Фото: полиция

В Киевской области двое мужчин незаконно срезали деревьев более чем на 2,4 млн грн. Речь идет о лесных насаждениях линейного типа, на участке оросительного канала на территории Бориспольского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

С помощью специальной техники "заготовители" леса загрузили срезанную древесину в автомобили и вывезли в неизвестном направлении. О произошедшем сообщил неравнодушный гражданин.

"Черными лесорубами" оказались жители Сумщины и Бориспольского района Киевщины. Один из правонарушителей объявлен в розыск, другим сообщили о подозрении.

Напомним, что работники Карпатского нацпарка подозреваются в незаконной вырубке деревьев более чем на 400 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.