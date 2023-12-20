На Київщині двоє чоловіків зрубали 348 дерев на понад 2,4 млн грн

Чоловіки зрубали 348 дерев на ділянці зрошувального каналу та вивезли у невідомому напрямку.

Фото: поліція

У Київській області двоє чоловіків незаконно зрізали дерев на понад 2,4 млн грн. Йдеться про лісові насадження лінійного типу, на ділянці зрошувального каналу на території Бориспільського району. Про це повідомляє пресслужба поліції.

За допомогою спеціальної техніки "заготівельники" лісу завантажили зрізану деревину в автомобілі та вивезли у невідомому напрямку. Про подію повідомив небайдужий громадянин.

"Чорними лісорубами" виявилися жителі Сумщини та Бориспільського району Київщини. Одного із правопорушників оголошено в розшук, іншим повідомили про підозри.

Нагадаємо, що працівників Карпатського нацпарку підозрюють у незаконній вирубці дерев на понад 400 тисяч гривень.

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