В школах Украины вскоре будут нести службу первые 500 полицейских, — Шмыгаль

Полицейские обеспечат охрану правопорядка, взаимодействие с администрациями школ и пропускной режим.

Фото: vikna.tv

В Украине продолжают усиливать безопасность учебных заведений. Так, уже в ближайшее время 500 полицейских будут нести службу в школах. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.

«Одновременно продолжаем усиливать безопасность в гражданской жизни. Вносим изменения, которые позволят привлечь полицию к усилению безопасности в украинских школах. Уже в ближайшее время 500 полицейских будут нести службу в учебных заведениях», - сказал премьер.

По его словам, полицейские обеспечат охрану правопорядка, взаимодействие с администрациями школ и пропускной режим.

«Вместе с созданием надежных и комфортных укрытий – это один из ключевых элементов повышения безопасности образовательного процесса», – подчеркнул премьер.

Ранее мы писали, что в школах Украины появятся полицейские, которые будут реагировать на обращения и сообщения учащихся и учителей.

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