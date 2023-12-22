В школах України незабаром нестимуть службу перші 500 поліцейських, — Шмигаль

Поліцейські забезпечать охорону правопорядку, взаємодію з адміністраціями шкіл та пропускний режим.

Фото: vikna.tv

В Україні продовжують посилювати безпеку в навчальних закладах. Так, вже найближчим часом 500 поліцейських нестимуть службу в школах. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

«Одночасно продовжуємо посилювати безпеку в цивільному житті. Вносимо зміни, які дозволять долучити поліцію охорони до посилення безпеки в українських школах. Вже найближчим часом 500 поліцейських нестимуть службу в закладах освіти», - сказав прем’єр.

За його словами, поліцейські забезпечать охорону правопорядку, взаємодію з адміністраціями шкіл та пропускний режим.

«Разом зі створенням надійних та комфортних укриттів - це один із ключових елементів підвищення безпеки освітнього процесу», - наголосив прем'єр.

Раніше ми писали, що у школах України з'являться поліцейські, які реагуватимуть на звернення й повідомлення учнів і вчителів.

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