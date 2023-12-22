На Львівщині рятувальники з крижаної пастки на озері врятували дитину

Дитина знаходилась на відстані 10 м від берега та кликала на допомогу.

На Львівщині рятувальники допомогли 12-річній дівчинці, яка під час прогулянки вирішила вийти на замерзлу водойму, проте, повертаючись до берега, помітила, що під ногами ламається тонка крига.

Як розповіли у ДСНС України у п’ятницю, 22 грудня, дитина знаходилась на відстані 10 м від берега та кликала на допомогу.

Рятувальники на човні підплили якомога ближче до дівчинки, після чого підтягнули її рятувальною мотузкою і вже на човні доправили до берега.

Як ми писали, у поліції нагадали про прості правила безпечного поводження на водоймах зимою.

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