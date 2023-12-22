На Львовщине спасатели из ледяной ловушки на озере спасли ребенка

Ребенок находился на расстоянии 10 м от берега и звал на помощь.

На Львовщине спасатели помогли 12-летней девочке, которая во время прогулки решила выйти на замерзший водоем, однако, возвращаясь к берегу, заметила, что под ногами ломается тонкий лед.

Как рассказали в ГСЧС Украины в пятницу, 22 декабря, ребенок находился на расстоянии 10 м от берега и звал на помощь.

Спасатели на лодке подплыли как можно ближе к девочке, после чего подтащили ее спасательной веревкой и уже на лодке доставили на берег.

Как мы писали, в полиции напомнили о простых правилах безопасного поведения на водоемах зимой.

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