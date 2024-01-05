На Запорожье разоблачена сеть наркобизнеса: изъято наркотиков на 55 млн гривен

На Запорожье ликвидирован канал межрегионального сбыта наркотиков, четырем лицам было предъявлено подозрение.

В Запорожской области удалось ликвидировать канал межрегионального сбыта наркотиков, а также изъяты наркотические вещества на общую сумму 55 миллионов гривен. Согласно процессуальному руководству Запорожской областной прокуратуры, четырем лицам было предъявлено подозрение в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По результатам следствия, группа установила на территории Запорожья преступную деятельность в сфере наркобизнеса, реализуя метадон, каннабис и PVP среди наркозависимых лиц, проживавших в Запорожской области и других регионах Украины.

Предварительная информация свидетельствует, что доход от продажи наркотиков превышал более 1 миллиона гривен ежемесячно. В результате обысков, проведенных по месту жительства подозреваемых, изъято 36,5 кг метадона, 5,5 кг психотропных веществ PVP, 2 кг каннабиса высокого качества, а также денежные средства, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные весы, пакеты для хранения.

Приблизительная стоимость изъятых наркотиков и психотропных веществ на черном рынке составляет 55 миллионов гривен. На данный момент рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания всех подозреваемых под стражей.

Сейчас ведется следствие для установления поставщиков оптовых партий наркотиков и лиц, причастных к этой незаконной деятельности.

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