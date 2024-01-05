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  1. В Україні

На Запоріжжі викрито мережу наркобізнесу: вилучено наркотиків на 55 млн гривень

23:41, 5 січня 2024
На Запоріжжі ліквідовано канал міжрегіонального збуту наркотиків, чотирьом особам було пред'явлено підозру.
На Запоріжжі викрито мережу наркобізнесу: вилучено наркотиків на 55 млн гривень
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В Запорізькій області вдалося ліквідувати канал міжрегіонального збуту наркотиків, а також вилучено наркотичні речовини на загальну суму 55 мільйонів гривень. Згідно з процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури, чотирьом особам було пред'явлено підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За результатами слідства, група встановила на території Запоріжжя злочинну діяльність у сфері наркобізнесу, реалізуючи метадон, канабіс та PVP серед наркозалежних осіб, які проживали в Запорізькій області та інших регіонах України.

Попередня інформація свідчить, що дохід від продажу наркотиків перевищував понад 1 мільйон гривень щомісяця. У результаті обшуків, проведених за місцем проживання підозрюваних, вилучено 36,5 кг метадону, 5,5 кг психотропних речовин PVP, 2 кг канабісу високої якості, а також грошові кошти, банківські картки, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, електронні ваги, пакети для зберігання.

Приблизна вартість вилучених наркотиків та психотропних речовин на чорному ринку становить 55 мільйонів гривень. На даний момент розглядається питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання всіх підозрюваних під вартою.

Зараз ведеться слідство для встановлення постачальників оптових партій наркотиків та осіб, причетних до цієї незаконної діяльності.

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