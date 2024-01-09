Назначение надбавки неработающим пенсионерам из числа военнослужащих: какие условия

Прибавки назначаются на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило условия назначения надбавки неработающим пенсионерам из числа военнослужащих, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Відповідно до Закону України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ непрацюючим пенсіонерам з числа військовослужбовців, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї, нараховується надбавка до пенсій, що призначаються за вислугу років та по інвалідності.

До пенсій за вислугу років та по інвалідності, що призначаються особам з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, особам, які мають право на пенсію за цим Законом (у тому числі до обчисленої в мінімальному розмірі), нараховується:

- надбавка непрацюючим пенсіонерам (до пенсій за вислугу років);

або

- надбавка непрацюючим особам з інвалідністю (до пенсії по інвалідності),

які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї.

До непрацездатних членів сім'ї, які мають право на надбавку, належать особи, визначені у п.п. «а» – «д» ст. 30 Закону України № 2262-XII.

Такі надбавки призначаються на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Надбавка нараховується тільки на тих членів сім’ї, які не одержують пенсійні виплати із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу на дітей одиноким матерям.

За наявності права одночасно на пенсію, зазначені види допомоги і надбавку на непрацездатного члена сім’ї до пенсії за вислугу років або по інвалідності за вибором пенсіонера може бути призначено пенсію, державну соціальну допомогу або нараховано на цього члена сім’ї надбавку.

За наявності в сім’ї двох або більше пенсіонерів кожний непрацездатний член сім’ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором.

Перелік документів, необхідних для призначення надбавки, визначено постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 № 3-1.

Такими документами є:

- паспорт;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- документи, що підтверджують родинні зв’язки з годувальником (приймаються паспорт, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, а також рішення суду)

- документи про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї,

- відомості про проживання (разом за однією адресою) або інші документи, видані відповідно до чинного законодавства за місцем проживання особи, зокрема органом місцевого самоврядування, що підтверджують такий факт;

- документи, які підтверджують, що особа не працює (не провадить діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), не проходить службу.

За відсутності відомостей про трудову діяльність в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування подається копія наказу (розпорядження) про звільнення з роботи, трудова книжка або/та трудовий чи цивільно-правовий договори (контракт про проходження служби).

У разі відсутності вищезазначених документів факт звільнення з роботи (служби), припинення діяльності встановлюється на підставі особистої заяви із зазначенням дати, з якої особа не працює (служить), припинила діяльність, та поясненням обставин, у зв’язку з якими неможливо надати такі документи.

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