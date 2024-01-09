В Южной Корее приняли закон о запрещении разведения и убоя собак для потребления

Полный запрет на собачье мясо вступит в силу в 2027 году.

Фото: Humane Society International

Парламент Южной Кореи принял законопроект о запрете разведения и убоя собак для потребления. Об этом сообщает CNN.

Теперь документ должен подписать президент Юн Сок Йоль.

Согласно законопроекту, за умышленное убийство собаки для еды предусмотрено до трех лет тюрьмы или штраф 30 миллионов корейских вон (около 23 тысяч долларов).

Штрафы и тюремные сроки угрожают тем, кто разводит собак для употребления в пищу или сознательно покупает, перевозит, хранит или продает еду, приготовленную из собак.

Владельцам ферм и ресторанов, а также другим людям, связанным с индустрией продаж собачьего мяса, дадут три года на то, чтобы закрыть бизнес или изменить сферу деятельности. Полный запрет на собачье мясо вступит в силу в 2027 году.

Ранее мы писали, что в Южной Корее хотят полностью запретить есть собачье мясо до 2027 года.

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