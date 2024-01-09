У Південній Кореї ухвалили закон про заборону розведення та забою собак для споживання

Повна заборона на собаче м’ясо набуде чинності у 2027 році.

Фото: Humane Society International

Парламент Південної Кореї ухвалив законопроєкт про заборону розведення та забою собак для споживання. Про це повідомляє CNN.

Тепер документ має підписати президент Юн Сок Йоль.

Згідно із законопроєктом, за навмисне убивство собаки для їжі передбачено до трьох років в'язниці або штраф 30 мільйонів корейських вон (близько 23 тисяч доларів).

Штрафи та тюремні терміни загрожують тим, хто розводить собак для вживання в їжу або свідомо купує, перевозить, зберігає чи продає їжу, приготовлену із собак.

Власникам ферм та ресторанів, а також іншим людям, повʼязаним з індустрією продажу собачого мʼяса, дадуть три роки на те, щоби закрити бізнес або змінити сферу діяльності. Повна заборона на собаче м’ясо набуде чинності у 2027 році.

Раніше ми писали, що у Південній Кореї хочуть повністю заборонити їсти собаче м’ясо до 2027 року.

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