Вагнеровец из Беларуси прибыл в Киев, чтобы готовить диверсии

СБУ задержала "вагнеровца", который готовил удары рф по энергосистеме Киева.

Сотрудники Службы безопасности Украины успешно провели многоэтапную спецоперацию и задержали боевика из группировки "Вагнер", которого российская военная разведка "вывела" в Украину для выполнения диверсионных задач. Об этом сообщили в СБУ.

Враг, получив задание, прибыл из Беларуси в Ровенскую область, где планировал корректировать воздушные удары россии с помощью GPS-трекеров на опорах линий электропередач. СБУ обнаружила планы агрессора во время его пребывания на территории Беларуси и документировала его действия от пересечения границы до момента совершения диверсии.

Задержанный, гражданин Беларуси, является членом агентурного аппарата российской военной разведки "ГРУ". В период с 2014 по 2017 год, он принимал участие в боевых действиях на востоке Украины в составе террористических группировок "ЛНР" и "ДНР", а также принимал участие в штурме Бахмута и прилегающих населенных пунктов. Позже он присоединился к частной военной компании "Вагнер", которая приняла участие во вторжении в Крым и в оккупации Донбасса.

Вооруженные силы Украины нанесли большой удар российской террористической инфильтрации, обнаружив и задержав вражеского диверсанта, который угрожал энергетической безопасности страны. Задержанному может быть предъявлено обвинение по статье 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.