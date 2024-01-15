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  1. В Україні

Вагнерівець з Білорусі прибув до Києва, щоб готувати диверсії

15:35, 15 січня 2024
СБУ затримала «вагнерівця», який готував удари рф по енергосистемі Києва.
Вагнерівець з Білорусі прибув до Києва, щоб готувати диверсії
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Співробітники Служби безпеки України успішно провели багатоетапну спецоперацію та затримали бойовика з угруповання «Вагнер», якого російська військова розвідка «вивела» до України для виконання диверсійних завдань. Про це повідомили в СБУ.

Ворог, отримавши завдання, прибув з Білорусі до Рівненської області, де планував коригувати повітряні удари росії за допомогою GPS-трекерів на опорах ліній електропередач. СБУ виявила плани агресора під час його перебування на території Білорусі та документувала його дії від перетину кордону до моменту вчинення диверсії.

Затриманий, громадянин Білорусі, є членом агентурного апарату російської військової розвідки «ГРУ». У період з 2014 по 2017 рік, він брав участь у бойових діях на сході України в складі терористичних угруповань «ЛНР» і «ДНР», а також приймав участь у штурмі Бахмута та прилеглих населених пунктів. Пізніше він приєднався до приватної військової компанії «Вагнер», яка взяла участь у вторгненні в Крим та в окупації Донбасу.

Збройні сили України завдали великого удару російській терористичній інфільтрації, виявивши та затримавши ворожого диверсанта, який загрожував енергетичній безпеці країни. Затриманому може бути пред'явлено звинувачення за статтею 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

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