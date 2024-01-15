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  1. В Україні

У МОЗ роз'яснили, у якому випадку лікар може виписати паперовий лікарняний

16:50, 15 січня 2024
Можуть виникнути обставини, коли лікар не може підтвердити тимчасову втрату працездатності в ЕСОЗ, сформувавши медичний висновок про тимчасову непрацездатність.
У МОЗ роз'яснили, у якому випадку лікар може виписати паперовий лікарняний
Джерело фото: National Cancer Institute / Unsplash
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Якщо лікар не може підтвердити тимчасову втрату працездатності медичним висновком про тимчасову непрацездатність, він має право видати правильно заповнений та оформлений паперовий бланк листка непрацездатності.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я та пояснили, що це правомірно у таких випадках:

  • Якщо сплив термін, протягом якого лікар може виправити помилку у висновку про тимчасову непрацездатність в ЕСОЗ. У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоровʼя або керівник закладу.
  • У разі відсутності зв’язку між Електронним реєстром листків непрацездатності (система Пенсійного фонду України) та Реєстром медичних висновків в ЕСОЗ більш ніж 7 днів.
  • Якщо в умовах воєнного стану користувачі не мають доступу до ЕСОЗ.
  • Якщо пацієнт звернувся за продовженням випадку тимчасової непрацездатності з порушенням термінів за умови, що це порушення сталося внаслідок воєнного часу (людина, приміром, перебувала під окупацією). Рішення про продовження раніше виданого лікарняного приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоровʼя або керівник закладу. Зазначається номер листка непрацездатності, який продовжується.

У МОЗ зазначають, що видача паперових листків непрацездатності можлива у період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення.

Крім того, залежно від ситуацій можливе поєднання електронного та паперового лікарняного в межах одного випадку тимчасової непрацездатності. 

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