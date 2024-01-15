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  1. В Україні

«Одноразові грошові виплати усім громадянам»: українців попередили про шахраїв

20:10, 15 січня 2024
Шахраї розміщають у мережі рекламні повідомлення про виплати грошової допомоги.
«Одноразові грошові виплати усім громадянам»: українців попередили про шахраїв
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Патрульна поліція Дніпропетровської області попередила громадян про шахраїв, які розміщають у соцмережах рекламні повідомлення про виплати одноразової грошової допомоги. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«У соціальних мережах зʼявилася нова хвиля повідомлень про видачу українцям грошової допомоги, а саме про одноразові грошові виплати усім громадянам України. Щоб бути переконливими, шахраї використовують інформацію про прийняття фейкового закону», - сказано у повідомленні.

У поліції зазначають, що перейшовши за посиланням з цієї реклами, особа або потрапить до сумнівного Telegram-каналу, або, слідуючи вказівкам невідомих, може ввести секретні дані банківської карти, що у свою чергу може призвести до втрати коштів.

Що робити, якщо помітили підозріле повідомлення про виплати?

- не переходьте за підозрілими посиланнями,

- за можливості залиште скаргу або заблокуйте зловмисника,

- нікому не передавайте дані про банківські картки та рахунки.

Раніше ми писали, що шахраї розсилають повідомлення про нарахування фінансової допомоги: як вберегти свої гроші.

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