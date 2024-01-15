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  1. В Украине

«Разовые денежные выплаты всем гражданам»: украинцев предупредили о мошенниках

20:10, 15 января 2024
Мошенники размещают в сети рекламные сообщения о выплатах денежной помощи.
«Разовые денежные выплаты всем гражданам»: украинцев предупредили о мошенниках
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Патрульная полиция Днепропетровской области предупредила граждан о мошенниках, размещающих в соцсетях рекламные сообщения о выплатах разовой денежной помощи. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«В социальных сетях появилась новая волна сообщений о выдаче украинцам денежной помощи, а именно о разовых денежных выплатах всем гражданам Украины. Чтобы быть убедительными, мошенники используют информацию о принятии фейкового закона», - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что перейдя по ссылке из этой рекламы, лицо либо попадет в сомнительный Telegram-канал, либо, следуя указаниям неизвестных, может ввести секретные данные банковской карты, что в свою очередь может привести к потере средств.

Что делать, если заметили подозрительное уведомление о выплатах?

- не переходите по подозрительным ссылкам,

- по возможности оставьте жалобу или заблокируйте злоумышленника,

- никому не передавайте данные о банковских картах и счетах.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают сообщения о начислении финансовой помощи: как уберечь свои деньги.

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