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  1. В Украине

В Минздраве разъяснили, в каком случае врач может выписать бумажный больничный

16:50, 15 января 2024
Могут возникнуть обстоятельства, когда врач не может подтвердить временную потерю трудоспособности в ЕСОЗ, сформировав медицинское заключение о временной нетрудоспособности.
В Минздраве разъяснили, в каком случае врач может выписать бумажный больничный
Источник фото: National Cancer Institute / Unsplash
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Если врач не может подтвердить временную потерю трудоспособности медицинским заключением о временной нетрудоспособности, он имеет право выдать правильно заполненный и оформленный бумажный бланк листа нетрудоспособности.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и пояснили, что это правомерно в следующих случаях:

  • Если истек срок, в течение которого врач может исправить ошибку в заключении о временной нетрудоспособности в ЕСОЗ. В таком случае решение о выдаче листка нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия заведения здравоохранения или руководитель заведения.
  • В случае отсутствия связи между Электронным реестром листков нетрудоспособности (система Пенсионного фонда Украины) и Реестром медицинских заключений в ЕСОЗ более 7 дней.
  • Если в условиях военного положения пользователи не имеют доступа к ЕСЗ.
  • Если пациент обратился за продлением случая временной нетрудоспособности с нарушением сроков при условии, что это нарушение произошло в результате военного времени (человек, например, находился под оккупацией). Решение о продлении ранее выданного больничного принимает врачебно-консультативная комиссия заведения здравоохранения или руководитель заведения. Указывается номер листка нетрудоспособности, который продолжается.

В Минздраве отмечают, что выдача бумажных листков нетрудоспособности возможна в период действия военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения.

Кроме того, в зависимости от ситуаций возможно сочетание электронного и бумажного больничного в пределах одного случая временной нетрудоспособности.

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