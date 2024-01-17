В Киеве суд наказал мужчину, который битой убил прохожего

В ходе конфликта злоумышленник сильно избил 66-летнего мужчину деревянной битой.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Голосеевский районный суд Киева вынес мужчине приговор, который битой до смерти избил прохожего. Злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, инцидент произошел в июле 2023 года. Тогда между мужчинами произошла потасовка, в результате которой один из них получил многочисленные травмы тела.

Правоохранители установили, что фигурант вместе со своим другом пришли в парк в Голосеевском районе. Впоследствии злоумышленник начал приставать к незнакомцу. В процессе конфликта, он нанес деревянной битой многочисленные травмы 66-летнему мужчине. Злоумышленника задержала полиция.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он вскоре скончался.

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