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  1. В Украине

Кабмин расширил список учреждений, куда можно подать заявление для обеспечения средством реабилитации

17:12, 17 января 2024
Теперь подать заявление для обеспечения средством реабилитации или для выплаты компенсаций можно и в территориальных отделениях Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью.
Кабмин расширил список учреждений, куда можно подать заявление для обеспечения средством реабилитации
Фото: polinfo.gov.ua

Кабинет Министров Украины расширил перечень учреждений, в которые можно подать заявление для обеспечения средством реабилитации или для выплаты компенсаций, – теперь это можно сделать и в территориальных отделениях Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Заявления в бумажной форме можно подать в:

- местные органы социальной защиты населения;

- к уполномоченному должностному лицу по вопросам соцзащиты исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;

- центр предоставления административных услуг;

- территориальные отделения Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью.

Если речь идет об электронном заявлении, его подают через:

- электронный кабинет лица с инвалидностью;

- единый государственный вебпортал электронных услуг.

Ранее сообщалось, что украинцы имеют право обращаться в МСЭК для установления инвалидности заочно и независимо от места нахождения.

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