Кабмін розширив перелік установ, куди можна подати заяву для забезпечення засобом реабілітації

Відтепер подати заяву для забезпечення засобом реабілітації або ж для виплати компенсацій можна зробити і у територіальних відділеннях Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.

Фото: polinfo.gov.ua

Кабінет Міністрів України розширив перелік установ, до яких можна подати заяву для забезпечення засобом реабілітації або ж для виплати компенсацій, – тепер це можна зробити і у територіальних відділеннях Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Тож заяви у паперовій формі можна подати до:

- місцевих органів соціального захисту населення;

- уповноваженої посадової особи з питань соцзахисту виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

- центру надання адміністративних послуг;

- територіального відділення Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.

Якщо йдеться про електронну заяву, її подають через:

- електронний кабінет особи з інвалідністю;

- єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Раніше ми писали, що українці мають право звертатися до МСЕК для встановлення інвалідності заочно та незалежно від місця перебування.

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