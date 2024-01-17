У Києві суд покарав чоловіка, який битою вбив перехожого

У ході конфлікту зловмисник сильно побив 66-річного чоловіка дерев’яною битою.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Голосіївський районний суд Києва виніс чоловіку вирок, який чоловіка, який битою до смерті побив перехожого. Зловмиснику призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком сім років.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, інцидент стався у липні 2023 року. Тоді між чоловіками сталась бійка, в результаті якої, один з них отримав численні травми тіла.

Правоохоронці встановили, що фігурант разом зі своїм товаришем прийшли до парку у Голосіївському районі. Згодом, зловмисник почав чіплятись до незнайомця. У процесі конфлікту, він наніс дерев’яною битою численних травм 66-річному чоловікові. Зловмисника затримала поліція.

Потерпілого госпіталізували у лікарню, де він невдовзі помер.

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