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Призывал к захвату власти в Украине: СБУ объявила подозрение российскому актеру сериала «Бандитский Петербург» Певцову

19:55, 1 февраля 2024
По данным СБУ, в эфире пропагандистских медиа Дмитрий Певцов публично призывает к захвату власти в Украине.
Призывал к захвату власти в Украине: СБУ объявила подозрение российскому актеру сериала «Бандитский Петербург» Певцову
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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому актеру и депутату госдумы рф Дмитрию Певцову, публично призвавшему к войне против Украины. Он известен, в частности, благодаря сериалу «Бандитский Петербург». Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, Певцов входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора.

Так, в эфире пропагандистских медиа он публично призывает к захвату власти в Украине. На массовых мероприятиях с участием путина фигурант неоднократно поддерживал российскую агрессию.

В СБУ также добавили, что Певцов рассказывал о том, как лично голосовал за так называемую «независимость» временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей на псевдореферендумах.

Следователи сообщили актеру о заочном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 436 (пропаганда войны).

В настоящее время подозреваемый находится на территории России, говорят в СБУ. В Украине ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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