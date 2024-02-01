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Закликав до захоплення влади в Україні: СБУ оголосила підозру російському актору серіалу «Бандитський Петербург» Пєвцову

19:55, 1 лютого 2024
За даними СБУ, в ефірі пропагандистських медіа Дмитро Пєвцов публічно закликає до захоплення влади в Україні.
Закликав до захоплення влади в Україні: СБУ оголосила підозру російському актору серіалу «Бандитський Петербург» Пєвцову
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Служба безпеки України повідомила про підозру російському актору та депутату держдуми рф Дмитру Пєвцову, який публічно закликав до війни проти України. Він відомий, зокрема, завдяки серіалу «Бандитський Петербург». Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, Пєвцов входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.

Так, в ефірі пропагандистських медіа він публічно закликає до захоплення влади в Україні. На масових заходах за участі путіна фігурант неодноразово підтримував російську агресію.

В СБУ також додали, що Пєвцов розповідав про те, як особисто голосував за так звану «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей на псевдореферендумах.

Слідчі повідомили актору про заочну підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 436 (пропаганда війни).

Наразі підозрюваний знаходиться на території рф, говорять у СБУ. В Україні йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

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