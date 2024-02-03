Драка из-за цвета волос в киевском метро: полиция нашла нападающего

Установлена личность нападавшего и потерпевшего во время драки в вагоне метро, которая возникла после оскорблений относительно цвета волос.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Подольская окружная прокуратура г. Киева начала уголовное производство по факту драки, которая произошла в столичном метрополитене. Сведения о событии внесены в Единую регистрационную и документальную систему по статье 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В начале февраля 2024 года в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в поезде метро, грубо нарушая общественный порядок, совершает физические нападения на другого пассажира.

Правоохранительным органам удалось установить личность правонарушителя, которым оказался 18-летний житель Киевщины. Ведутся следственные действия, и решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении хулиганства.

Личность пострадавшего также идентифицирована - 20-летний киевлянин, который сообщил, что конфликт в вагоне метро возник из-за обид из-за цвета волос, а затем перерос в физическую драку. Свидетели инцидента уже предоставили показаний.

Досудебное расследование проводится следователями Управления патрульной полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве. По статье 296 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде штрафа или ареста.

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