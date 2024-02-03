Драка из-за цвета волос в киевском метро: полиция нашла нападающего

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
От ВККС потребовали предоставить копии письменных работ кандидатов в судьи, которым ВККС присвоила гриф «Для служебного пользования», – что решила Большая Палата

Присвоение определенному документу грифа «Для служебного пользования» само по себе не является основанием для отказа в удовлетворении запроса на содержащуюся в таком документе информацию – Большая Палата Верховного Суда рассмотрела дело о предоставлении копий работ кандидатов в судьи.

Должен ли мужчина предъявить отдельное исковое требование об установлении факта совместного проживания без регистрации брака в случае раздела имущества с женщиной, - позиция Верховного Суда

Мужчина доверил женщине право на распоряжение банковскими счетами, она приобрела квартиры, - Верховный Суд пересмотрел решение апелляционного суда, который отказал мужчине в иске, поскольку он, желая разделить имущество, не обращался с отдельным требованием об установлении факта совместного проживания без регистрации брака.

Регистрация авто за границей гражданами, которые временно выехали и собираются ввозить авто обратно в Украину, — разъяснение Государственной таможенной службы

В ответ на обращения граждан, в которых затрагиваются вопросы регистрации и перерегистрации транспортных средств за границей и последующего обратного их ввоза в Украину, Государственная таможенная служба Украины дала объяснение

Счета и ценности военнообязанных, уехавших за границу и не уточнивших свои учетные данные, могут арестовать

Находящиеся за рубежом военнообязанные также попадут под риск ареста счетов, если не отреагируют на требование ТЦК, а консульские действия будут для них заблокированы, если они не состоят на учете.

В Раде предлагают обязать нотариусов и государственных регистраторов предоставлять больше информации по адвокатскому запросу

В парламенте зарегистрировали законопроект о получении данных по адвокатскому запросу от нотариусов и государственных регистраторов.

  1. В Украине

Драка из-за цвета волос в киевском метро: полиция нашла нападающего

18:29, 3 февраля 2024
Установлена личность нападавшего и потерпевшего во время драки в вагоне метро, которая возникла после оскорблений относительно цвета волос.
Драка из-за цвета волос в киевском метро: полиция нашла нападающего
Источник фото: Киевская городская прокуратура
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Подольская окружная прокуратура г. Киева начала уголовное производство по факту драки, которая произошла в столичном метрополитене. Сведения о событии внесены в Единую регистрационную и документальную систему по статье 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В начале февраля 2024 года в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в поезде метро, грубо нарушая общественный порядок, совершает физические нападения на другого пассажира.

Правоохранительным органам удалось установить личность правонарушителя, которым оказался 18-летний житель Киевщины. Ведутся следственные действия, и решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении хулиганства.

Личность пострадавшего также идентифицирована - 20-летний киевлянин, который сообщил, что конфликт в вагоне метро возник из-за обид из-за цвета волос, а затем перерос в физическую драку. Свидетели инцидента уже предоставили показаний.

Досудебное расследование проводится следователями Управления патрульной полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве. По статье 296 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде штрафа или ареста.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Малих
    Оксана Малих
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Володимир Рунов
    Володимир Рунов
    голова Сумського апеляційного суду
  • Андрій Сагун
    Андрій Сагун
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Павло Хотенець
    Павло Хотенець
    суддя Господарського суду Харківської області