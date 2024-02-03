«В Киеве началась мобилизация женщин», – SPRAVDI опровергло новый российский фейк

«ТЦК мобилизовал первых женщин в Киеве», – это российский фейк.

Источник фото: SPRAVDI

Агентство SPRAVDI опровергло фейковую информацию о том, что в Киеве начали мобилизацию женщин. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что в последние дни распространялась информация, которая утверждала, что медицинских работников киевских больниц принудительно мобилизовали и отправили на полигон для прохождения курсов боевой подготовки. Российские Telegram-каналы обнародовали фотографии, где женщине в военной одежде передают пакеты с камуфляжем.

Однако SPRAVDI обнаружило, что эта информация является ложью. Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием фактически должны стать на учет, но это не означает мобилизацию. Мобилизация остается добровольной для украинских женщин, и президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин, подчеркивая добровольный характер этого процесса.

Фотографии, иллюстрирующие статью, изображают военнослужащих 112 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ, которые получают от волонтерок из Arm Women Now комплекты современной зимней женской униформы. Эта информация была проверена журналистами проекта "Без лжи".

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