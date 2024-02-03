«У Києві розпочалася мобілізація жінок», – SPRAVDI спростувало новий російський фейк

«ТЦК мобілізував перших жінок у Києві», – це російський фейк.

Джерело фото: SPRAVDI

Агентство SPRAVDI спростувало фейкову інформацію щодо того, що в Києві розпочали мобілізацію жінок. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що в останні дні поширювалася інформація, яка стверджувала, що медичних працівниць київських лікарень примусово мобілізували та відправили на полігон для проходження курсів бойової підготовки. Російські Telegram-канали оприлюднили фотографії, де жінці у військовому одязі передають пакунки з камуфляжем.

Однак SPRAVDI виявило, що ця інформація є брехнею. Жінки з медичною або фармацевтичною освітою фактично мають стати на облік, але це не означає мобілізацію. Мобілізація залишається добровільною для українських жінок, і президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що не підпише закон про мобілізацію жінок, наголошуючи на добровільному характері цього процесу.

Фотографії, які ілюструють статтю, зображують військовослужбовиць 112 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, які отримують від волонтерок з Arm Women Now комплекти сучасної зимової жіночої уніформи. Ця інформація була перевірена журналістами проєкту «Без брехні».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.