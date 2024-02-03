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  1. У світі

Японія планує залучити понад 200 компаній до економічного відновлення України

18:48, 3 лютого 2024
Японія готує заходи підтримки бізнесу в Україні, які будуть обговорені на конференції урядів двох країн у Токіо.
Японія планує залучити понад 200 компаній до економічного відновлення України
Джерело фото: novynarnia
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Представники приблизно 100 компаній з Японії та України візьмуть участь у конференції зі сприяння економічному відновленню, яка відбудеться 19 лютого в Токіо. Японський уряд планує представити заходи, спрямовані на підтримку компаній у відкритті бізнесу в Україні, з метою допомогти країні, постраждалій від війни, повідомляє Kyodo з посиланням на джерела в уряді.

Серед розглянутих заходів – послаблення обмежень на подорожі для ділових людей, які виражають бажання відвідати Україну. Це відповідь на вимоги приватного сектору, який стверджує, що рекомендації щодо евакуації, введені під час повномасштабного вторгнення, ускладнюють інвестиції в країну.

Конференція відбувається в умовах ростучого занепокоєння, що підтримка оборони України може зменшитися під час другої річниці вторгнення москви, яка наближається 24 лютого.

На зустрічі планується демонструвати прихильність Японії до підтримки Києва через співпрацю в енергетиці, сільському господарстві та інфраструктурі. Оскільки Конституція Японії обмежує надання військової допомоги, Японія намагається надати підтримку Україні через інші напрямки.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда планує визначити плани Токіо з допомоги у відбудові України. Відомо, що Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також візьмуть участь у конференції, представляючи потреби країни.

На заході також планується присутність посла Японії та інших країн Великої сімки, а також Польщі, що має кордон з Україною та підтримує Київ.

Міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава висловила намір підписати понад 10 меморандумів про співпрацю з Україною на конференції в Токіо під час свого візиту в січні.

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