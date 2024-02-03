Біля будівлі Міністерства праці в Афінах вибухнула бомба

Вибуховий пристрій вибухнув пошкодив будівлю Міністерства праці в Афінах та вибив вікна, на щастя, постраждалих немає.

Джерело фото: Reuters

В суботу, 3 лютого, в центрі Афін вибуховий пристрій спрацював поруч із будівлею Міністерства праці Греції. За повідомленням грецької поліції, ніхто не постраждав внаслідок інциденту. Про це повідомляє Reuters.

Невідома особа зателефонувала до однієї з грецьких газет та повідомила про те, що в міністерстві розташовано бомбу. Газета негайно сповістила поліцію, яка оточила територію перед вибухом. Проте вибухова хвиля пошкодила будівлю та вибила вікна.

Офіційний представник поліції, висловивши свої коментарі під умовою анонімності, заявив, що за нападом стоїть невідома раніше бандформування. Зараз правоохоронці розпочали розслідування цього інциденту.

Історія Греції свідчить про наявність політичного насильства, де невеликі бомби та підпали стають частою явищею, і, на щастя, більшість з них не призводять до серйозних наслідків. Однак уряд визнав інцидент серйозним і пов'язаним із серйозним злочином. "Напад є дуже серйозним і пов'язаний із серйозним злочином", - заявив речник уряду Павло Марінакіс телеканалу Open TV у суботу.

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