Біля лікарні на Львівщині поліцейські авто утворили чергу, аби перевірили водіїв на стан сп'яніння

Патрульні чекали своєї черги, аби перевірити керманичів на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Джерело фото: Віталій Носач / РБК-Україна

На Львівщині біля лікарні утворилася черга з поліцейських авто, які чекали своєї черги, аби перевірити керманичів на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Про це розповіли у Патрульна поліція області 3 лютого.

«Цієї ночі, патрульні 2-го батальйону склали 16 протоколів за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.

Ця кількість вражає», - сказано у повідомленні.

У поліції опублікували фото черги з поліцейських автомобілів:

Нагадаємо, проїхав на червоний – отримав штраф: у Києві патрульні оперативно покарали водія.

Крім того, Київський районний суд м. Одеси зробив висновок, що відмова водія пред’явити на місці зупинки документи на право керування не може кваліфікуватись адміністративним правопорушенням за статтею 185 КУпАП.

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