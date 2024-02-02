Проїхав на червоний – отримав штраф: у Києві патрульні оперативно покарали водія

За проїзд на червоний колір світлофору водіям доведеться викласти 510 грн.

За проїзд на червоний колір світлофору водіям доведеться заплатити 510 грн. Про це попередили у Патрульній поліції Києва.

Так, на днях на вулиці Автозаводській патрульні помітили автомобіль Renault, який порушив ПДР – водій проїхав на червоний колір світлофору.

Інспектори одразу ж наздогнали й зупинили транспортний засіб.

Далі – розгляд справи про адміністративне правопорушення за ч. 2. ст. 122 (Проїзд перехрестя на заборонний сигнал світлофора) КУпАП, винесення постанови та профілкатична бесіда з водієм щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.