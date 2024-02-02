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росія запустила фейк щодо збору даних про українських чоловіків мобілізаційного віку у Німеччині

21:55, 2 лютого 2024
Посол України у Німеччині показав фейкове звернення від нібито посольства щодо збору даних про українців мобілізаційного віку.
росія запустила фейк щодо збору даних про українських чоловіків мобілізаційного віку у Німеччині
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Посол України в Німеччині Олексій Макеєв виявив та відкрито розкритикував фейкове звернення, яке нібито надійшло від українського посольства відносно збору даних про українських чоловіків мобілізаційного віку в Німеччині.

Макеєв розмістив допис у соціальній мережі Facebook, в якому зазначив, що вигадане листування, оформлене як звернення до німецького МЗС, викликає серйозні сумніви у своїй автентичності. Зазначається, що в листі намагаються отримати дані від німецької міграційної служби про повнолітніх чоловіків, які приймають участь у проукраїнських акціях.

Посол відзначив ряд ознак, які свідчать про те, що документ є фальшивим, зокрема, використання української мови в зверненні до німецької установи. Макеєв іронічно наголосив, що такий лист від посланця міг би бути відправлений тільки уявною українською дипломатією.

«Хотів би я бути послом, який українською мовою з грифом "Термінове звернення!" розкидає по німецьких міністерствах доручення! Писав би, щоправда, без помилок та не перейменовував би німецькі відомства на власний розсуд. Ба більше, взяв би правильний бланк і замість рандомної послідовності цифр скористався би реєстраційним номером. Російське фейководство деталями, однак, не переймається. А їхня фабрика брехні – змістом» – прокоментував Макеєв.

За його словами, вивчення тексту вказує на те, що вигадане звернення вимагає надання даних не лише від громадян України, але й від всіх чоловіків, які беруть участь у схожих заходах. Також посол висловив сумнів щодо можливості ведення обліку громадян у демократичній Німеччині, які приймають участь в акціях на підтримку України.

«Ну й про всяк випадок: ніякі такі відомості ми не збираємо та збирати не плануємо. Маємо важливіші завдання. А те, що росіяни бачать послідовне збільшення Німеччиною військової підтримки України й перелякано й неоковирно називають його "почастішанням акцій на підтримку армії України", все ж приємно», – підкреслив Макеєв.

Джерело фото: Facebook / Oleksii Makeiev

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