Apple презентує власний штучний інтелект: користувачі зможуть протестувати його вже цьогоріч

Компанія працює над програмними функціями генеративного штучного інтелекту.

Компанія Apple працює над програмними функціями генеративного штучного інтелекту, які з'являться у користувачів пізніше цього року. Про це заявив гендиректор Apple Тім Кук, передає The Verge.

«Заглядаючи в майбутнє, ми продовжимо інвестувати в ці та інші технології, які визначатимуть майбутнє. Зокрема в штучний інтелект, якому ми приділяємо величезну кількість часу і зусиль, і нам не терпиться поділитися подробицями нашої роботи в цьому напрямку пізніше цього року», - заявив він.

Однак Кук не розкрив подробиць.

«Наш спосіб дій, якщо хочете, завжди полягав у тому, щоб робити роботу, а потім говорити про роботу, і не виходити за рамки. І ми збираємося дотримуватися цього і в цьому випадку. Але в нас є кілька неймовірно цікавих речей, про які ми розповімо пізніше цього року», - додав гендиректор компанії.

Раніше стало відомо, що у 2024 році операційна система для iPhone отримає штучний інтелект.

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