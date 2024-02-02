Apple представит собственный искусственный интеллект: пользователи смогут протестировать его уже в этом году

Компания работает над программными функциями генеративного искусственного интеллекта.

Apple работает над программными функциями генеративного искусственного интеллекта, которые появятся у пользователей позже в этом году. Об этом заявил гендиректор Apple Тим Кук, передает The Verge.

«Заглядывая в будущее, мы продолжим инвестировать в эти и другие технологии, определяющие будущее. В частности, в искусственный интеллект, которому мы уделяем огромное количество времени и усилий, и нам не терпится поделиться подробностями нашей работы в этом направлении позже в этом году», - заявил он.

Однако Кук не раскрыл подробностей.

«Наш способ действий, если хотите, всегда заключался в том, чтобы делать работу, а потом говорить о работе, и не выходить за рамки. И мы собираемся придерживаться этого и в этом случае. Но у нас есть несколько невероятно интересных вещей, о которых мы расскажем позже в этом году», – добавил гендиректор компании.

Ранее стало известно, что в 2024 году операционная система iPhone получит искусственный интеллект.

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