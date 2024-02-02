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россия запустила фейк по сбору данных об украинских мужчинах мобилизационного возраста в Германии

21:55, 2 февраля 2024
Посол Украины в Германии показал фейковое обращение от якобы посольства по сбору данных об украинцах мобилизационного возраста.
россия запустила фейк по сбору данных об украинских мужчинах мобилизационного возраста в Германии
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Посол Украины в Германии Алексей Макеев обнаружил и открыто раскритиковал фейковое обращение, которое якобы поступило от украинского посольства относительно сбора данных об украинских мужчинах мобилизационного возраста в Германии.

Макеев разместил сообщение в социальной сети Facebook, в котором отметил, что вымышленная переписка, оформленная как обращение к немецкому МИД, вызывает серьезные сомнения в своей подлинности. Отмечается, что в письме пытаются получить данные от немецкой миграционной службы о совершеннолетних мужчинах, которые принимают участие в проукраинских акциях.

Посол отметил ряд признаков, свидетельствующих о том, что документ является фальшивым, в частности, использование украинского языка в обращении к немецкому учреждению. Макеев иронично подчеркнул, что такое письмо от посланника могло бы быть отправлено только мнимой украинской дипломатией.

"Хотел бы я быть послом, который на украинском языке с грифом "Срочное обращение!" разбрасывает по немецким министерствам поручения! Писал бы, правда, без ошибок и не переименовывал бы немецкие ведомства по собственному усмотрению. Более того, взял бы правильный бланк и вместо рандомной последовательности цифр воспользовался бы регистрационным номером. Российское фейководство деталями, однако, не занимается. А их фабрика лжи - содержанием", - прокомментировал Макеев.

По его словам, изучение текста указывает на то, что вымышленное обращение требует предоставления данных не только от граждан Украины, но и от всех мужчин, участвующих в подобных мероприятиях. Также посол выразил сомнение относительно возможности ведения учета граждан в демократической Германии, которые принимают участие в акциях в поддержку Украины.

"Ну и на всякий случай: никакие такие сведения мы не собираем и собирать не планируем. Есть более важные задачи. А то, что россияне видят последовательное увеличение Германией военной поддержки Украины и испуганно и неуклюже называют его "учащением акций в поддержку армии Украины", все же приятно", - подчеркнул Макеев.

Источник фото: Facebook / Oleksii Makeiev

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