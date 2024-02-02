Проехал на красный – получил штраф: в Киеве патрульные оперативно наказали водителя

За проезд на красный цвет светофора водителям придется выложить 510 грн.

За проезд на красный цвет светофора водителям придется заплатить 510 грн. Об этом предупредили в Патрульной полиции Киева.

Так, на днях на улице Автозаводской патрульной заметили автомобиль Renault, нарушивший ПДД – водитель проехал на красный цвет светофора.

Инспекторы сразу же догнали и остановили транспортное средство.

Далее – рассмотрение дела об административном правонарушении по ч. 2. ст. 122 (Проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора) КУоАП, вынесение постановления и профилактическая беседа с водителем по недопущению таких случаев в будущем.

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