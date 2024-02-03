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У п'яти сервісних центрах МВС з’явились автомобілі для людей з інвалідністю

22:00, 3 лютого 2024
П’ять сервісних центрів МВС отримали нові спеціально обладнані автомобілі.
У п'яти сервісних центрах МВС з’явились автомобілі для людей з інвалідністю
Джерело фото: facebook.com/hsc.gov.ua
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У рамках реалізації флагманського проєкту МВС «Автошколи для людей з інвалідністю» п’ять сервісних центрів МВС отримали нові спеціально обладнані автомобілі. На них особи з інвалідністю складатимуть практичні іспити.  

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Автівки відправились у Київ, Кам’янець-Подільський, Дніпро, Львів та Одесу.

Автомобілі обладнані додатковими педалями, важелями для ручного керування, які встановлюють залежно від потреби людини. Також є джойстик для зручного керування усією електронікою.

Раніше ми писали, що в Дніпрі люди з інвалідністю тепер зможуть навчатися на категорію водійського С1.

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